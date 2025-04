Koeman: “Real Madrid? Per me Ancelotti non è il colpevole, la responsabilità è di tutti”

Ronald Koeman, attuale commissario tecnico della nazionale olandese, è intervenuto ai taccuini di Marca per analizzare il momento del Real Madrid: “Alla fine, nel calcio, i colpevoli sono gli allenatori. Bisogna riconoscere che Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro. È l’allenatore che ha vinto più titoli al mondo”.

“È un buon allenatore, intelligente – ha proseguito -. Gestisce molto bene una squadra come quella del Madrid con così tante stelle. Per me non è il colpevole. Se non hanno vinto, dobbiamo cercare le responsabilità tra tutti, ma alla fine nel calcio l’allenatore è sempre il colpevole”.

Foto: sito real