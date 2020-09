Koeman: “Pjanic non è al 100%, ma domani potrebbe giocare qualche minuto”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato di Miralem Pjanic alla vigilia del trofeo Gamper. Queste le parole del tecnico bluagrana: “Pjanic? Miralem rientra nei convocati, ma non è pronto per giocare dal primo minuto. Non è ancora al 100%, ma domani può giocare”.

Foto: twitter barça