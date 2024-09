Koeman: “Per De Roon e Wijnaldum il capitolo Nazionale è chiuso. Bergwijn in Arabia? Scelta senza ambizione”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione delle due gare di Nations League che gli Oranje disputeranno nei prossimi giorni, contro Bosnia e Germania. L’allenatore ex Barcellona ha aggiornato la stampa sulle condizioni della squadra, lasciandosi andare ad un pensiero che farà discutere riguardante l’esclusione di Bergwijn dai convocati. Il ct olandese non ha convocato il giocatore per via del suo passaggio all’Al-Ittihad, scelta per il tecnico poco ambiziosa e che lo ha spinto verso questa decisione.

Sull’esclusione di De Roon e Wijnaldum: “Ho parlato con Marten e Georginio tramite FaceTime. Hanno capito l’esclusione, se lo aspettavano e mi hanno ringraziato. Per loro due il capitolo Nazionale è chiuso, anche se mai dire mai. Le cose però devono impazzire per far sì che vengano richiamati”.

Su Bergwijn: “Non tutti la pensano allo stesso modo. Quando hai 26 anni l’ambizione principale dovrebbe essere sportiva e non finanziaria”.

La visita a Van Dijk dopo l’eliminazione da Euro24: “Ho notato come si sentiva Virgil, quindi ho pensato che fosse molto importante fargli visita. Ma ha fatto sapere di voler continuare per altri due anni, in vista del Mondiale. Anch’io ho questa sensazione su di lui, anche se non ha raggiunto il suo livello all’ultima rassegna continentale. Penso che da capitano forse si preoccupava troppo degli altri e non abbastanza di se stesso”.

Foto: Instagram Olanda