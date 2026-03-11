Koeman: “Pedri? Messi cercava l’intesa con lui. È stata la conferma che ho fatto bene a tenerlo al Barca”

11/03/2026 | 13:50:04

L’attuale commissario tecnico della Nazionale olandese, Ronald Koeman, ha parlato ai microfoni di ESPN. Queste le sue parole:

“Sono stato il primo allenatore del Barcellona a incontrare Pedri. Non sapevo chi fosse. Il Barcellona lo aveva preso dal Las Palmas e poi voleva prestarlo. Questo era il piano. Ma dopo due giorni di allenamento, ho visto un giocatore assolutamente incredibile, ma soprattutto ho visto Lionel Messi cercare costantemente di entrare in sintonia con lui. Messi passava semplicemente la palla a Pedri. E credetemi, se Messi non ti stima, non ti passa la palla in allenamento , ti ignora e basta. Ho visto crescere il loro legame. Per me, quella è stata la conferma definitiva di aver preso la decisione giusta tenendo Pedri al Barcellona”.

Foto: Instagram Olanda