Koeman: “Mondiali? Ho sensazioni migliori rispetto all’ Europeo”

02/06/2026 | 17:46:02

Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese si professa ottimista in vista dei Mondiali: “Ho una sensazione migliore rispetto agli Europei del 2024”, ha dichiarato prima dell’amichevole contro l’Algeria. “Ma cosa significa? Lo scorso torneo ci mancavano dei giocatori per infortunio. Ora sembra che abbiamo tutti i giocatori al 100%, quindi questa è una differenza. Ma dovremo dimostrare sul campo di essere realmente migliori”.

Foto: X Olanda