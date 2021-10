Koeman: “Non c’è un favorito nel Clasico”. Il video

Domani, alle 16:15, andrà in scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Oggi, Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Di seguito i video delle sue parole.

@RonaldKoeman speaks on our youngsters who can make their #ElClásico debuts pic.twitter.com/XkgavOvUUK — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2021

Foto: Twitter Koeman