Koeman: “Noi e la Juve le più forti, ma dovremo dimostrarlo sul campo”

Il tecnico del Barcellona, Koeman, dopo la vittoria sul Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo portato a termine il nostro lavoro con qualità e disciplina, sono orgoglioso della prova della squadra anche in inferiorità numerica. Essi è stato molto importante per tutti, ha fatto un grande lavoro anche senza palla. Champions? Noi e la Juventus siamo le due squadre più forti ma dovremo dimostrarlo sul campo”.

Foto: twitter Barcellona