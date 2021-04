In conferenza stampa, l’allenatore del Barcellona, Koeman, ha parlato anche di Neymar. In Spagna si parla molto di un suo ritorno in Catalonia: “È sempre importante avere i migliori del mondo nella tua squadra. Neymar ha fatto cose molto importanti al Barça, ma ora non è così. Non si sa mai, quando hai i migliori, tutto è più probabile”.

Foto: Twitter personale