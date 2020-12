Koeman: “Messi? Decidera lui il suo futuro. Certi commenti non mi piacciono”

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman, in conferenza stampa prima della partita con il Cadice, si è espresso a proposito dell’affermazione fatta da Carles Tusquets, attuale presidente ad interim del club blaugrana, su Messi. Tusquets aveva detto che, fosse dipeso da lui, avrebbe venduto Messi in estate. Queste le parole di Koeman: “Conosciamo la situazione di Leo, solo lui può decidere il suo futuro. I commenti dall’esterno non mi interessano, ma se vengono da dentro al club non ci aiutano a mantenere la tranquillità per vincere le partite. Quella di Tusquets può essere un’opinione personale e la rispetto, ma Messi ha un contratto fino a giugno e deciderà lui. Non mi piacciono i commenti di questo tipo”.

Foto: Twitter Barcellona