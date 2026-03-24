Koeman: “Malen rinato? Roma scelta facile. Ora ha più minuti, gioca gare intere”

24/03/2026 | 18:21:30

Il CT della Nazionale olandese, Rambo Koeman, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla presenza di Malen, che alla Roma è rinato e ora spera di guadagnarsi un posto per il Mondiale.

Queste le sue parole: “Donyell Malen può fare la prima punta molto bene perché è incredibilmente veloce e sa finalizzare. Lo sapevo già, dato che l’ho fatto esordire in Nazionale proprio come punta quando giocava ancora nel PSV. Tuttavia, con noi ha dimostrato di poter interpretare molto bene il suo ruolo anche partendo da destra, seppur con molta libertà. La cosa più importante è che abbia ritmo. Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice: ora accumula più minuti e gioca partite intere. È fondamentale”.

Foto: Roma