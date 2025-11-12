TOP NEWS
Koeman: “Lang? A settembre mi sono seduto con lui, mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone”

12/11/2025 | 14:50:33

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno con la Polonia. Queste le sue parole sulla situazione che sta vivendo Noa Lang al Napoli:
“Lang? A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come andassero le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone. È un vero cambiamento per un giocatore e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo”.
Foto: Instagram Olanda