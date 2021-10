Koeman: “Incredibile aver perso. Futuro? Non lo so”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta fichajes.com, dopo il ko di misura sul campo del Rayo Vallecano, gara valida per l’undicesima giornata di Liga:

“Non posso lamentarmi della squadra. Abbiamo calciatori che, normalmente, possono segnare. È stato difficile entrare in partita perché il Rayo ci ha messo molta pressione. Il risultato non è stato giusto ma non possiamo cambiarlo. Vedendo le opportunità avute da entrambe le squadre siamo stati superiori”.

Sul suo futuro:

“Non lo so”.

Qual’è il problema del Barça?

“Non è una questione di atteggiamento o di gioco. È solamente che non segniamo, solo questo.

Abbiamo dimostrato di essere ad un buon livello sia contro il Real Madrid che questa sera ma, al momento, non basta. Se analizziamo la partita di oggi è incredibile aver perso”.

Foto: Twitter personale Koeman