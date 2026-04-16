Koeman: “Il rosso a Garcia? C’è molto da discutere sugli arbitri. Yamal? È un grande giocatore, sarà importante per molti anni a venire”

16/04/2026 | 16:20:22

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato durante la presentazione della sesta edizione della Koeman Cup. Queste le sue parole:

“Il Barcellona ha giocato due partite in dieci uomini… c’è molto da discutere sugli arbitri. Ho visto anche il secondo cartellino giallo a Camavinga. Non si può permettere a un arbitro di esitare. Se ha preso un cartellino, il fallo non era così grave, non c’era bisogno di trattenere la palla, e forse l’arbitro si è lasciato prendere la mano. Come nelle partite del Barça, giocando con un uomo in meno nello stadio dell’Atlético, il Barça è stata la squadra migliore. In una competizione di trentotto partite, il Barça è stato il migliore. Dobbiamo anche congratularci con l’Atlético e il suo allenatore perché è con la squadra da molto tempo, ha fatto dei cambiamenti, e lottare ed eliminare il Barça in Coppa e in Champions League è un grande risultato. Per quanto riguarda le altre squadre, il PSG è molto forte, così come il Bayern. Per me, la favorita per il titolo è una tra PSG e Bayern. Camavinga? Se fossi l’allenatore, sarei più arrabbiato con il giocatore. E anche con l’arbitro, perché deve conoscere l’andamento della partita. Avrebbe dovuto commettere fallo e lasciare andare la palla per recuperare la posizione. Trattenendo la palla, si lascia la decisione nelle mani dell’arbitro, e questo non si può fare. Yamal? È un grande giocatore, sarà importante per molti anni a venire. Deciderà le partite con la sua qualità. È normale che prenda l’iniziativa perché si sente importante. È una cosa positiva. Tra due anni potrà essere un leader ancora più forte. Deve dimostrarlo dentro e fuori dal campo”.

Foto: Instagram Olanda