Koeman: “Il mio no al Barça a gennaio? Non potevo lasciare l’Olanda. Ma in futuro…”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di Radio Catalunya, confessando di essere stato contattato dal Barça a gennaio per sostituire Ernesto Valverde, e di aver rifiutato la proposta dei blaugrana. Queste le sue dichiarazioni: “Il no al Barcellona? Tutto il mondo sa bene che per me è un sogno poter allenare un giorno il Barça. Ne ho avuto la possibilità, ma non volevo lasciare l’Olanda, non potevo non rispettare l’accordo anche perché c’era l’Europeo da giocare, poi il coronavirus ha cambiato tutto. Ma in futuroforse avrò un’altra occasione e mi piace pensare che sarà così. Dipenderà anche da quello che riuscirò a fare nel frattempo”.

Foto: Mundo Deportivo