Koeman: “Futuro? Parlerò con la società a fine stagione. Non possiamo dipendere da Messi, serve chi fa gol oltre lui”

Intervenuto in conferenza stampa, Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del campionato del Barca: “È importante credere e continuare nella Liga, cercando di vincere e sperare. Le nostre possibilità di vincere sono poche, ma abbiamo ancora qualcosa e si tratta di vincere le partite che ci restano. Il mio futuro? Non so dire molto, pensiamo a queste partite, poi con la società ci troveremo alla fine della stagione. Vedo molti margini di miglioramento, ci sono molte cose positive secondo me. Dire che tutto è stato perfetto due settimane fa e ora che tutto è orribile non è giusto”.

Sulla Liga: “Non l’abbiamo buttata via. Abbiamo fatto una rimonta che ci è costata molta fatica. Anche Atletico e Real hanno perso punti. È vero che abbiamo perso una grande occasione contro il Granada, ma si tratta di un incontro. Mi sento molto supportato da una parte dello spogliatoio. Ed è importante perché èrendi decisioni di cui non tutti sono contenti. Penso sempre al club. Mercato? Non è il momento di parlarne. Vorrei che segnassimo di più, sì. Non possiamo dipendere solo da Messi. Abbiamo bisogno di più giocatori con gol. Siamo la seconda squadra in Europa con più gol in una stagione, solo dietro al Bayern. E con il City siamo noi che creiamo più occasioni. La nostra mentalità è quella di attaccare sempre e di avere palla, questo è il Barça. L’unica cosa è che dobbiamo migliorare la percentuale di efficacia, sia a centrocampo che in attacco”.