Koeman: “Fortunati con il VAR ma vittoria meritata”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha analizzato la vittoria dei catalani allo Juventus Stadium, ammettendo di aver avuto un pizzico di fortuna con il VAR ma di aver meritato i 3 punti a Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene stasera, abbiamo reagito dopo la sconfitta di sabato e volevamo dimostrare a tutti che siamo una squadra forte. Conosciamo la Juve, sappiamo che è forte, ma abbiamo fatto un ottimo possesso palla per tutta la partita, mettendoli in enorme difficoltà. Meritavamo di fare prima il secondo gol e chiudere la partita che è stata comunque in bilico fino al recupero. Siamo stati un po’ fortunati con le decisioni del VAR, ma in tutte le occasioni c’era fuorigioco di Morata. Il rigore forse non c’era perchè probabilmente era fallo fuori area, ma è andata così”.

Foto: Twitter Olanda