Koeman e le voci sul Barcellona: “Non rispondo a queste domande”

Il tecnico della Nazionale olandese Ronald Koeman è finito nella lista del dopo Valverde sulla panchina del Barcellona. In conferenza stampa il tecnico non ha né smentito e né confermato le voci che lo vedono in orbita blaugrana: “Sarebbe facile rispondere, ma non lo farò. Penso che questa conferenza stampa riguardi la squadra nazionale e vorrei lasciarla tale” Nessuna apertura e nessuna chiusura di Koeman alla domanda del giornalista di EFE.

Foto: Mundo Deportivo