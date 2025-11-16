Koeman: “Dumfries? Volevamo tenere tutti in squadra, ma l’Inter lo ha richiamato”

16/11/2025 | 17:30:33

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania. Queste le sue parole:

“Siamo a novembre, sapete come è. I ragazzi hanno avuto un calendario pieno nelle ultime settimane, compresa la Champions League, quindi ci sono più infortuni. Volevamo tenere tutti in squadra, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert. La squadra è più che a posto, possiamo coprire tutti i ruoli”.

Foto: Instagram Olanda