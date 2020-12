Koeman: “Dopo l’infarto ho iniziato a pensare alle cose in modo diverso”

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha trascorso un 2020 complesso. Nel mese di maggio è stato colpito da un attacco cardiaco e successivamente ha contratto il Covid. L’allenatore olandese, approdato in estate sulla panchina del Barcellona, si è raccontato ai canali ufficiali del club blaugrana. Questi i passaggi salienti: “Quando ti capitano certe cose, come il piccolo infarto che ho avuto, la vita cambia, si inizia a pensare alle cose in modo differente. L’opportunità di allenare il Barcellona era una di quelle da ora o mai più. Ho 57 anni e alleno da molto e non voglio allenare fino a 70 anni: era questo il momento. Il Covid? Non sono stato bene, mi sentivo stanco, con la febbre, e di notte stavo ancora peggio. Ma non è stato molto grave“.

Foto: nos.nl