Koeman difende De Jong: “È mentalmente molto forte, sa gestire le critiche”

13/11/2026 | 12:52:38

Ronald Koeman prende le difese di Frenkie de Jong. L’ex allenatore del Barcellona e attuale commissario tecnico dei Paesi Bassi ha parlato del centrocampista olandese, finito spesso al centro delle discussioni in Catalogna per il suo rendimento e per le recenti scelte tattiche di Hansi Flick. Secondo Koeman, il giocatore ha la personalità necessaria per affrontare la pressione dell’ambiente blaugrana. Intervenuto al Club de Golf Barcelona, in occasione di un torneo benefico che ha coinvolto Barcellona ed Espanyol, Koeman ha commentato anche il nuovo ruolo ricoperto da De Jong nella sfida contro l‘Atletico Madrid, dove è stato impiegato da terzino. Una soluzione che non lo ha sorpreso: “Sa giocare da terzino, ma anche da centrale. Con me lo ha fatto. Può giocare in diverse posizioni”. L’ex tecnico blaugrana ha poi sottolineato le qualità del connazionale, ricordando le difficoltà incontrate negli ultimi anni a causa degli infortuni: “È un grande giocatore. Negli ultimi due anni ha avuto degli infortuni e tornare dopo uno stop è sempre complicato. Gli è successo durante l’Europeo e anche al Mondiale”. Koeman ha affrontato anche il tema delle critiche ricevute dal centrocampista, mostrando fiducia nella sua capacità di reggere la pressione: “Mentalmente è molto forte”. E ancora: “Sa bene quale pressione ci sia al Barcellona. Non vedo problemi. Ha sempre detto di voler giocare nel Barça ed è quello che sta facendo”. Infine, l’olandese ha espresso il proprio giudizio sul Barcellona di Hansi Flick, considerandolo tra le squadre candidate alla vittoria della Liga, pur evidenziando le difficoltà che possono emergere in Champions League: “È una delle favorite, ma ci sono anche altre squadre forti e quando arrivano le partite a eliminazione diretta ci sono sempre momenti complicati”. Koeman ha inoltre elogiato il lavoro di Xavi Hernández alla guida della nazionale olandese.

foto: instagram Olanda