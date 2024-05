Koeman (ct Olanda): “Se Zirkzee fosse stato in forma, avrebbe avuto una chance”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, è intervenuto in conferenza stampa dopo aver comunicato i 26 convocati per l’Europeo. Una delle esclusioni eccellenti è stata quella di Joshua Zirkzee: “Se fosse stato in forma, avrebbe avuto una chance”.

Poi ha proseguito, parlando anche di Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders e Stefan de Vrij: “I centrocampisti di Atalanta e Milan non si uniranno a noi fino al 7 giugno. Perderanno la prima partita amichevole. Il difensore dell’Inter invece l’ho chiamato perché è un calciatore che gioca regolarmente ai massimi livelli”.

Foto: Instagram Zirkzee