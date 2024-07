Koeman (ct Olanda): “Oggi siamo stati eccezionali. Gakpo? È stato di nuovo incredibilmente importante”

Intervenuto ai microfoni della UEFA, il commissario tecnico della Nazionale olandese, Ronald Koeman, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro la Romania: “A volte è difficile spiegare perché giochi male e perché raggiungi un livello così alto. Oggi l’inizio è stato duro, ma alla fine abbiamo trovato il nostro gioco e abbiamo creato loro dei problemi. Forse un punto critico è stato che ci è voluto troppo tempo per segnare il secondo gol. Abbiamo creato grossi problemi alla Romania con il nostro attacco.

Abbiamo grandi talenti nella squadra. Ovviamente devi vincere qualcosa, allora la gente lo paragonerà al 1988. Il calcio è cambiato da allora. Hai visto nelle ultime partite che tutti hanno avuto problemi a continuare nel torneo. Il risultato finale è sempre la cosa più importante. Siamo olandesi, però, e dobbiamo giocare bene.

L’intera prestazione di oggi è stata eccezionale. È quello di cui abbiamo bisogno per avere una possibilità di continuare in questo torneo. Se non andiamo bene con la nostra prestazione, non arriveremo in finale. Bergwijn? Ha avuto qualche problema, fisicamente. Non volevamo correre il rischio. Abbiamo deciso di cambiare a metà tempo. Gakpo? È stato di nuovo incredibilmente importante. È forte fisicamente, veloce e ha delle qualità in più”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese