Koeman: “Contro la Spagna cercheremo di giocare alti e pressare. Yamal? Può raggiungere il livello di Messi”

Ronald “Rambo” Koeman, CT della Nazionale olandese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spagna in Nations League.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono una squadra solida con la palla e hanno grandi giocatori tra le linee. Inoltre, con Nico e Lamine sulle ali, hanno un sacco di ritmo”.

Ha poi riconosciuto che ci saranno momenti in cui saranno dominati dalla squadra di De La Fuente. “A volte devi mettere l’autobus in campo, anche se non vuoi davvero farlo. Cercheremo di giocare alti e pressare. Sarà importante giocare con intensità per riconquistare la palla e tenerla nella loro metà campo”, ha detto.

Ha parlato anche delle emozioni provate dopo aver fatto debuttare giocatori come Pedri e Mingueza, ma anche Gavi e Balde, che però non giocheranno: “Certo che sono contento di aver fatto debuttare questi giocatori, ma il merito va a loro perché, da quando è stata data loro l’opportunità, hanno dimostrato di essere grandi calciatori. Ci tengo a loro ed è per questo che la partita di domani è interessante”.

Poi ha anche parlato di Lamine Yamal: “Per un allenatore è una benedizione avere questo tipo di giocatori perché possono decidere le partite. Lavorare con Messi è stata una grande esperienza, spero che Yamal possa un giorno raggiungere lo stesso livello di importanza per il club. E spero che Frenkie possa vincere molti titoli con loro al Barça”.

Foto: Instagram Olanda