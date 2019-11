Koeman confessa: “Io al Barcellona? C’è una clausola dopo Euro 2020”

Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda, continua ad essere accostato alla panchina del Barcellona per il post Valverde. Lo stesso allenatore degli Oranje, intervenuto ai microfoni di Fox Sports Good Morning Eredivisie, ha ammesso di avere una clausola che gli permetterebbe di firmare per il club catalano dopo l’Europeo del 2020: “Non me ne vado adesso dalla Nazionale, no al 100%. Solo al Barcellona e possibilmente dopo l’Europeo 2020, solo se verrà applicata la clausola. Due anni dopo Euro 2020? Siamo in un momento di valutazione. Al momento giusto decideremo se continuare o no. C’è un solo club nel contratto e non lascerò la Nazionale olandese per nessun altro”.

Foto: Mundo Deportivo