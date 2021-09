Koeman: “Con questi calciatori il Barça non può fare il tiki taka. Questa non è la rosa di otto anni fa”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha commentato il pareggio casalingo ottenuto ieri contro il Granada: “Il nostro obiettivo, soprattutto giocando in casa era vincere. Ma l’impatto sulla gara non ci ha permesso di fare le cose bene. Loro hanno segnato e si sono difesi, perdendo tempo fin da subito. Volevamo segnare, recuperare e vincere e ci abbiamo messo tanta energia. Un punto, alla fine, è meglio di nulla. I lanci lunghi? Non possiamo fare il tiki taka con questi calciatori. Guarda la rosa: non è il Barcellona di otto anni fa”.

Il futuro del tecnico resta tutto da scrivere, già sono circolati i primi nomi per la sostituzione, intanto Koeman non ci pensa: “Non risponderò più a questa domanda”.

Foto: Twitter Barcellona