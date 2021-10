Koeman: “Con la rosa al completo possiamo competere per il titolo. Finora abbiamo avuto sfortuna con gli infortuni”

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Valencia: “Sarà una partita importantissima e tanto di questa stagione in campionato passerà per le prossime due giornate. Il nostro è un organico di livello, se recuperiamo tutti gli infortuni abbiamo una rosa adatta per competere per vincere il campionato. Con i cambiamenti avvenuti quest’estate abbiamo l’organico che vogliamo, ma con gli infortuni siamo stati sfortunati, specie in attacco”.

FOTO: Twitter personale