Koeman: “Con il PSG partita interessante. Gli spettatori si divertiranno”

Domani in programma la super sfida in Champions League tra Barcellona e PSG. In conferenza stampa, il tecnico dei catalani, Ronald Koeman, ha presentato la sfida con i transalpini.

Queste le sue parole: “Sarà una partita molto interessante, certamente un peccato già che si affrontino due squadre del genere agli ottavi di finale. Noi siamo migliorati nelle ultime settimane, e loro hanno una rosa di grande qualità. Il duello tra Messi e Mbappé sarà la chiave dell’incontro? No, saranno due belle sfide tra due squadre forti. Gli spettatori si divertiranno. Ci saranno tante partite nella partita. Dobbiamo fare attenzione ad ogni dettaglio”.

Sull’assenza di Neymar: “Calciatori come Neymar, Messi e Ronaldo vanno difesi perché fanno divertire gli appassionati di questo sport. Gli arbitri devono difenderli, ma il calcio è uno sport di contatto e certe cose possono capitare. Chiaramente l’assenza di Neymar è pesante per loro ma hanno tanti fuoriclasse che possono fare la differenza, così come per noi. Le assenze di Neymar e Di Maria sono pesanti per i nostri avversari, così come lo saranno per noi quelle di Ansu Fati, Sergi Roberto, Coutinho e Araujo. Bisogna saper convivere con certi tipi di problemi e dare fiducia agli altri componenti della rosa”.

Sul futuro di Messi, che i media danno proprio al PSG: “Dalla Francia sono bravi a mettere in giro queste voci proprio alla vigilia di una gara così delicata, ma non ci facciamo destabilizzare da questo. Messi è un nostro giocatore e non pensiamo a nient’altro, poi a giugno si vedrà”.

Foto: Twitter Barcellona