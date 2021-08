Koeman: “Pjanic? Conosce la situazione, preferisco dare spazio ai giovani”

Ronald Koeman, dopo la vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad, è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle principali vicende di casa blaugrana. Tra gli argomenti affrontati c’è anche la situazione di Miralem Pjanic, centrocampista sempre più in uscita dal club catalano dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per la prima partita stagionale della Liga. Ecco un estratto delle parole del tecnico olandese:

“Abbiamo 27 giocatori, devo lasciarne fuori quattro e ognuno conosce perfettamente la sua situazione. Sono un allenatore che dà sempre una possibilità ai giovani, che sono il futuro di questo club. Collado era quasi ceduto a una squadra belga dieci giorni fa e in questo momento preferisco avere Demir. Fa parte della competizione e preferisco avere altri giocatori”.

Foto: Twitter Koeman