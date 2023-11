Koeman: “Avrei dovuto proteggere di più Brobbey. Lui e Bergwijn non saranno disponibili per sabato”

Il commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, parlando degli infortunati:

“Ora sappiamo che ci sono molti infortuni. Nel nostro caso è un po’ di più per un certo periodo di tempo. Brobbey e Bergwijn? Sono stati qui, ma erano così sovraccaricati che non sono disponibili. Gli infortuni sono gravi a tal punto che sabato non saranno in forma”.

Su Brobbey, pesantemente criticato nei giorni precedenti: “Sono sorpreso che non stia facendo bene. Penso che avrei dovuto proteggerlo un po’ di più. Sono un cattivo politico, a volte vieni punito per questo. Avrei dovuto difenderlo di più, e gliel’ho detto anche io”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese