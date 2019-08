Koeman: “A De Ligt serve tempo per ambientarsi, ma se a ottobre continua così…”

La panchina di Matthijs De Ligt all’esordio in campionato della sua Juventus non è di certo passata inosservata. Nonostante sia stato pagato 75 milioni di euro più bonus, il difensore olandese ha lasciato spazio alla storica accoppiata Bonucci-Chiellini contro il Parma. Al classe ’99 servirà sicuramente un po’ di tempo per adattarsi al calcio italiano e alle idee tattiche di Maurizio Sarri, quindi effettivamente la sua assenza dal terreno di gioco non era poi così imprevedibile alla prima uscita ufficiale. Di questo ha parlato anche Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese di cui De Ligt è perno fondamentale da ormai quasi due anni, anche in vista delle prossime uscite degli Orange. Ecco le sue dichiarazioni a NOS, tv olandese: “Da un lato pensi che giocherà, perché il suo trasferimento è costato molti soldi. Ma se un club ha in rosa Chiellini e Bonucci, ci sta anche che l’allenatore possa fare una scelta diversa. Ho parlato con Matthijs due settimane fa, mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e di difendere perché è diverso da ciò a cui era abituato all’Ajax. Nel calcio italiano sicuramente la posizione conta più della fisicità, che invece in Olanda è più importante. Nel momento in cui ha scelto la Juventus, De Ligt si è dovuto trasferire in un altro paese e dovrà imparare una nuova lingua. Ci vuole tempo per ambientarsi, ma ovviamente non deve volercene troppo. Non sono ancora preoccupato, ma se a ottobre la situazione è ancora questa, allora potrei iniziare a pensare al fatto che non abbia il ritmo partita“.

Foto: Mundo Deportivo