Kochorashvili: “Ho scelto lo Sporting per vincere, è un mantra radicato nel club”

17/07/2025 | 22:00:33

Giorgi Kochorashvili nelle ultime stagioni è stato un perno della Nazionale georgiana e del Levante. Il suo rendimento non è passato inosservato e pochi giorni fa lo Sporting Lisbonalo ha acquistato per 5,5 milioni di euro. Di seguito riportiamo le parole del centrocampista, riprese dai canali e ufficiali del club lusitano:

“È stato incredibile. Adattarmi è stato molto facile. Innanzitutto perché tutti quelli che lavorano nel club mi hanno aiutato. Poi ci sono stati i miei compagni di squadra: è stato fantastico condividere lo spogliatoio con loro. Mi aiutano in tutto, non solo in campo, ma anche fuori“, ha dichiarato.

“Non mi sembra di essere qui solo da due settimane; mi sembra di giocare per lo Sporting CP da due o tre anni. Non è una sensazione facile da provare. Mi sento già completamente integrato“, ha aggiunto il georgiano.

“Per quanto riguarda i miei obiettivi, la risposta è facile. Voglio vincere il campionato. Diventare campione è il motivo per cui sono venuto qui ed è anche un mantra radicato nel club“.

Foto: Instagram Kochorashvili

