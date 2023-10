Kobel dopo il rinnovo: “Dortmund è emozionante, siamo fatti per stare insieme”

Nel giorno del rinnovo contrattuale fino al 2028, Gregor Kobel ha parlato così dei motivi che lo hanno spinto a continuare il suo percorso con il Borussia Dortmund: “Sono un ragazzo molto emotivo, il Dortmund è un luogo calcistico incredibilmente emozionante e il Signal Iduna Park è uno stadio pazzesco. Penso che siamo fatti per stare insieme. Oltre a ciò, ho la sensazione che io non ho ancora finito qui! Questa squadra ha il potenziale per vincere titoli se ogni individuo lavora duro su se stesso. Nei prossimi anni, voglio essere uno dei senatori della squadra, in modo da poter festeggiare qualcosa di grande insieme”.

Foto: Instagram Dortmund