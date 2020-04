Koaumé: “Per Iachini giocherei anche come terzino. Inter? Nessun rimpianto”

Christian Kuoamé, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “Eto’o? Mi piace tutto di lui. È il mio idolo insieme a Drogba. Ha dovuto lottare molto per emergere, rappresenta l’Africa, incarna lo spirito di sacrificio. Vorrei rubargli l’istinto killer. E la sua innata capacità di segnare. Iachini? Per lui farei il terzino come Eto’o. Se vuole sono pronto a giocare anche in porta. A parte le battute nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tutto. Il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo. Poi vorrei giocare un giorno la Champions, perché no? Con la maglia della Fiorentina. Mi piacerebbe vincere qualche trofeo e giocare un mondiale con la mia Nazionale. Mi sembra di sognare sapendo che presto mi allenerò con un fenomeno come Ribery. Franck ha una fame incredibile, nonostante abbia vinto tutto. Chiesa? È giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in nazionale. Vive per il calcio, ha una forza straripante. Sarà un piacere giocare con lui. Commisso? Ricordo la sua telefonata subito dopo il mio acquisto in cui mi ricordava che era rimasto molto colpito dal gol che avevo segnato a Marassi proprio contro la Fiorentina. Mi ha colpito anche la sua grande umanità. La raccolta Forza e Cuore si sta avvicinando ai 900 mila euro. Inter? Prima del Cittadella aspettavo quella chiamata, ma i nerazzurri mi avevano cercato quando il Prato aveva già dato la parola al Cittadella. Nessun rimpianto. Sono qui e sono felice.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentia