Kluivert sarà il nuovo CT dell’Indonesia

Secondo quanto rivelato da Telegraaf, uno dei quotidiani più importanti dei Paesi Bassi, il nuovo CT dell’Indonesia sarà Kluivert. L’obiettivo del tecnico è quello di portare la Nazionale Indonesiana ai prossimi mondiali. L’ex giocatore olandese non allena dall’esperienza con l’Adana Demirspor in Turchia. In questo momento l’Indonesia occupa il terzo posto del girone in vista della qualificazioni ai mondiali dietro Giappone e Australia.

Foto: Instagram Kluivert