Kluivert: “Pensai alla Roma per arrivare più velocemente a Barcellona”

Durante l’intervista concessa a De Telegraaf, Justin Kluivert ha raccontato uno dei momenti più importanti della sua carriera: “Quasi sempre vincevamo con la cantera dell’Ajax e io ero appena arrivato in prima squadra quando arrivammo in finale di Europa League. Pensavo che la Roma sarebbe stata la maniera più veloce per arrivare a Barcellona, ma naturalmente non è così semplice”.

