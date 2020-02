Kluivert: “Nouri? E’ un qualcosa che non puoi capire se non eri là. E’ fantastico che il mio nome sia nella storia della Roma”

Justin Kluivert – ai microfoni di DAZN – ha ricordato la vicenda dell’ex compagno di squadra Nouri, crollato in campo in seguito ad un’aritmia che gli ha causato danni permanenti.

“La sua storia è un qualcosa che non puoi capire se non eri là: lo conosco bene, era un piccolo idolo per me. In quell’Ajax era il migliore, un leader, un gentleman nonostante la sua età e lo rispettavano tutti. Quel gol contro il Viktoria Plzen con la Roma, come tutti gli altri che ho segnato, sono un po’ anche per lui e questa era una rete importante, perché sono diventato il calciatore più giovane ad aver segnato un gol in Champions per la Roma.

È fantastico che il mio nome sia nella storia del club: ma è solo l’inizio. Di gol ne voglio fare molti altri in tutte le competizioni e sono certo che ci riuscirò“.

Foto: Twitter ufficiale Champions League