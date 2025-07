Kluivert: “Ho amato la Roma. Giocare nei campionati migliori mi ha reso il giocatore che sono oggi”

Intervistato da CBS Sports, l’ex Roma Justin Kluivert ha parlato anche del suo passato in Italia: “Ogni campionato ti lascia sensazioni diverse. Se giochi in Italia, i tifosi sono molto diversi da quelli in Inghilterra. Aver giocato in tutti e sei i top campionati mi ha reso il giocatore che sono oggi. Ho sempre detto che per me la Premier League è di gran lunga il campionato migliore. Poi, ho sempre amato il campionato spagnolo, penso che abbiano grandi giocatori lì. E poi c’è la Roma. Io amo Roma, l’ho sempre amata. È sicuramente il terzo miglior campionato in cui giocare”.

