Kluivert: “Fonseca meglio di Di Francesco, voglio raggiungere i campionati Europei”

L’esterno della Roma, Justin Kluivert, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Algemeen Dagblad: Sta a me dimostrare quello che valgo. Voglio raggiungere i campionati Europei. Non importa come, sia che giocherò a destra o sinistra, ci andrò. Vedo le cose in maniera positiva. Mi dispiace non essere stato convocato dalla Nazionale maggiore, ma stasera contro il Portogallo voglio far vedere quello che valgo, non solo a Koeman, ma a tutti i Paesi Bassi. Lo scorso anno Di Francesco era sotto pressione. È stato difficile quindi trovare spazio per i giovani come me. L’allenatore sceglieva le certezze e lo capisco. In questa stagione va molto meglio con Fonseca. È più simile il mio modo di interpretare il calcio. Con lui parliamo in inglese e questo è più facile per me. Le cose belle accadono solo se hai fiducia in te stesso. Ho segnato due gol in questa stagione, vorrei arrivare a quattordici. Penso che sia possibile, quindi ci proverò”.

Fonte foto: Twitter ufficiale Uefa Champions League