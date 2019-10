Kluivert: “A Roma sono felice. L’idolo di sempre? Mio papà”

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, si è raccontato ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue parole: “Il mio idolo calcistico? E’ sempre stato senza dubbio mio padre, lo è da quando sono bambino e guardo ancora molto a lui. Il momento più bello della mia carriera? Il debutto per l’Ajax, giocavo lì da 10 anni e credo sia stato il momento migliore. Cosa direi a un bambino che vuole fare il calciatore? Il miglior consiglio che posso dare a tutti i bambini è quello di perseguire l’obiettivo dando sempre il massimo. Bisogna superare tutti gli ostacoli che si incontrano, bisogna crederci e rinunciare anche a qualcosa che gli altri bambini magari hanno. Ma probabilmente la vita gli riserverà soddisfazioni più grandi. Bisogna essere lungimiranti e non pensare solo al presente. La città è meravigliosa, la Roma è la squadra migliore in questa città, dove gioco. Sono felice di questo”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League