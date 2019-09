Klostermann, dalle sirene targate Bayern all’imminente rinnovo con il Lipsia

Lukas Klostermann è uno dei pezzi pregiati del Red Bull Lipsia. Difensore classe 1996, un profilo di assoluto spessore per qualità e duttilità, considerato che può giocare sia sugli esterni che da centrale. Nei mesi scorsi sulle sue tracce c’erano diverse big: l’Arsenal ma soprattutto il Bayern Monaco, il nazionale tedesco era uno dei primi nomi sulla lista di Niko Kovač. Nelle ultime ore, però, il Lipsia si è avvicinato sensibilmente al rinnovo di Klostermann, attualmente in scadenza nel 2021. Un nuovo accordo che è ormai imminente, come confermato dal direttore sportivo Markus Krosche a n-tv.

Foto: foxsportsasia.com