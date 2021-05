Klose, vice di Flick: “L’anno prossimo non sarò al Bayern. Per il futuro ho le idee chiare”

Raggiunto da Kicker, il vice allenatore del Bayern Monaco, Miroslav Klose, ha parlato del suo futuro: “Quello che accadrà dalla prossima stagione dipenderà ancora da me. Ho un piano molto chiaro e penso che Oliver Kahn (futuro ceo del Bayern) lo sappia molto bene. Non sarò qui la prossima stagione. Al momento sono in quarantena obbligatoria in albergo con tutta la squadra. Siamo pronti a finire la stagione al meglio. Al momento non posso ancora parlare del mio futuro, ma ci sono diverse opzioni interessanti. Sono sicuro: presto prenderò una decisione su cosa farò nella prossima stagione. Deciso io e nessun altro”. Klose è attualmente il vice di Hans Flick, che lascerà il Bayern a fine stagione. Per il futuro dell’ex attaccante della Lazio potrebbe esserci una panchina come allenatore principale in qualche club o continuare con Flick come vice, forse, sulla panchina della Nazionale tedesca, riporta Kicker.

Foto: Twitter personale