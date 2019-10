Klose svela il suo partner d’attacco preferito. Poi su Lewandowski: “È dieci volte meglio di me”

Dopo una carriera di record e trofei, ultimo ma decisamente non per importanza il Mondiale 2014, Miroslav Klose ha iniziato la propria carriera da allenatore prima come collaboratore per la Nazionale tedesca e ora come tecnico dell’U17 del Bayern Monaco. L’ex attaccante della Lazio ha rivelato i un intervista il nome del suo compagno di reparto preferito e quelli degli attuali calciatori che più si avvicinano al suo stile di gioco: “Niclas Füllkrug del Werdem Brema è uno. Penso che sia davvero interessante e abbastanza completo. È veloce e ha l’istinto di essere un attaccante. Un altro che è un po’ simile a me, ma dieci volte meglio, è Robert Lewandowski. È completo e gioca e calcia con entrambi i piedi. Il mio partner d’attacco preferito? Mi è sempre piaciuto giocare con Thomas Müller, perché ci completavamo molto bene. Dovevamo solo guardarci l’un l’altro per capire cosa stavamo per fare. È stata una combinazione geniale“.

Foto: sito ufficiale Lazio