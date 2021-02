Klose: “Lazio-Bayern la mia partita del cuore. Mi spiace viverla senza tifosi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, ex attaccante tedesco della Lazio, ha parlato in vista della gara di domani, all’Olimpico con il Bayern Monaco, in cui allena ed è nello staff di Flick.

Queste le sue parole: “Ai sorteggi speravo in un Lazio-Bayern e contento che finalmente giochi in Champions. E’ una partita a cui tengo molto. Purtroppo viviamo un momento delicato, mi dispiace enormemente per i giocatori, che devono vivere le emozioni della Champions, senza i tifosi. Sarebbe stato bellissimo un Lazio-Bayern con lo stadio tutto esaurito. A Roma hanno lavorato molto per essere qui e avrebbero meritato uno scenario stupendo”.

Sfida Immobile-Lewa: “Per me Lewandowski è un top player assoluto. Già prima lo valutavo molto bene, ma ora che lo alleno e lo vedo tutti i giorni posso dire che ha veramente pochi punti deboli. Robert è ambidestro, è forte di testa, capisce le situazioni, è veloce. A mio giudizio, Immobile è molto bravo. Si crea le occasioni, sa giocare in profondità, ha un buon tiro. Secondo me però Lewandowski ha qualcosa in più. E non so se siano i due migliori in assoluto”.

La favorita: “Sarà una partita complicata, il Bayern ha giocatori probabilmente più abituati a queste partite ma non sarà facile, la Lazio non ha nulla da perdere e vorrà fare una bella figura contro i campioni d’Europa e del Mondo”.

Foto: Twitter Lazio