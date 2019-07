Klose: “I calciatori di oggi giocano senza voglia”

Intervistato da Kicker, l’ex attaccante di Bayern e Lazio Miroslav Klose, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui giovani calciatori di oggi e sul suo probabile futuro da allenatore. Ecco le sue parole:“Ho molti contatti con ex professionisti che oggi sono allenatori o comunque nel calcio. Confermano che la generazione di oggi non ha più questo atteggiamento, che era normale con noi. Futuro da allenatore? Per ora è ancora presto, devo ancora imparare molto, ma dalla prossima stagione potrei intraprendere questo percorso”.

Foto: Kicker