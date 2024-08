Klose: “Alla Juventus serve tempo per assimilare la filosofia di Motta”

Miroslav Klose, ex attaccante della Germania, in Italia anche alla Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, tornando sull’amichevole tra la Juventus e il Norimberga, squadra di seconda divisione tedesca che allena. Per la cronaca, in quella amichevole la sua squadra ha vinto 3-0 contro i bianconeri.

Klose ha spiegato la sua sulla Juve: “Sono fiero di allenare qui. Al momento sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Questo è un club di tradizione, con molti tifosi. Abbiamo appena finito un incontro di ore e ore con oltre 1500 tifosi per firmare autografi. La vicinanza fra squadra e gente è fondamentale. La Juve? Loro non avevano tutti i giocatori a disposizione e sicuramente faranno ancora qualche acquisto importante. La filosofia di Thiago Motta però mi piace, è intrigante. La squadra ha bisogno di tempo per assorbirla. A Torino negli ultimi mesi sono cambiate tante cose. Atleticamente noi eravamo più avanti, ma una cosa l’ho notata. Contro giocatori importanti come Vlahovic i miei ragazzi, anche i più giovani, hanno destato un’ottima sensazione. Non è scontato. E probabilmente è significativo. Sia con la Juve che con il Blackburn si è visto che vogliamo tenere la palla e fare la partita. Dobbiamo però essere pronti anche a colpire in contropiede. Questo è il mio calcio”.

Foto: twitter personale