Klopp: “Un risultato del genere non me l’aspettavo. Abbiamo scritto la storia”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato a fine gara, del clamoroso successo per 5-0 contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Cosa posso dire? Proprio non me l’aspettavo. La partita che abbiamo fatto è stata fenomenale, abbiamo rasentato la perfezione: il pressing alto è stato fantastico, abbiamo vinto tutti i contrasti, segnato gol magnifici. Per stuzzicare i miei ragazzi all’intervallo ho alzato il tiro e detto che sono capaci di giocare ancora meglio: infatti siamo partiti fortissimo e abbiamo messo in ghiaccio la partita. Poi abbiamo scelto di controllare il match dopo il quinto gol, non era più una questione di quanti gol segnare ma ero preoccupato che dopo gli infortuni di Milner e Keita qualcun altro potesse farsi male. il risultato è clamoroso, ho chiesto di controllare negli annali se questa partita rimarrà nella storia, i ragazzi oggi ne hanno scritta un pezzo. E’ una serata speciale però non dobbiamo eccedere nei festeggiamenti per rispetto dell’avversario in difficoltà”.

Foto: Twitter Liverpool