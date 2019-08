Klopp: “Tra due o tre anni potrei pensare di ritirarmi”

Durante lo Sport Bild-Award, Jurgen Klopp, che ha ritirato il premio di allenatore dell’anno in virtù della Champions League vinta con il Liverpool, ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue parole: “Per quel che riguarda il futuro spero intanto che continui tutto come sta andando, poi fra 2-3 anni vedrò. Tutto è possibile, anche che mi ritiri. Non so davvero se sarà così o meno, lo dico solo affinché, nel caso io smetta, nessuno si sorprenda”.

Foto: Twitter Liverpool