Klopp: “Tra Barcellona e Real tifavo per i catalani, odiavo vedere Pepe fare falli a chiunque”

23/10/2026 | 17:00:51

Klopp ha concesso un’intervista a DAZN, soffermandosi sul Clasico: “Prima tifavo più per il Barcellona perché odiavo vedere Pepe e gli altri difensori fare falli a chiunque gli capitasse a tiro. Era l’unico motivo per cui tifavo di più per il Barcellona. È una partita che adoro guardare. Oggi, semplicemente, tifo per la squadra migliore. E vista la situazione attuale, quella squadra è probabilmente il Barcellona”.

foto sito germania