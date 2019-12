Klopp torna sul Pallone d’Oro: “Messi il migliore, ma meritava di vincerlo Van Dijk”

Jurgen Klopp torna a parlare dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2019 a Leo Messi. Il tecnico del Liverpool è intervenuto così in conferenza stampa: “Ho già detto 500 mila volta che Messi è il miglior giocatore che abbia mai visto in vita mia. Da giovane ho visto Pelè e Maradona ma di sicuro ho seguito più Messi. Non so come loro avrebbero giocato oggi, di sicuro molto bene. Messi ha vinto sei volte il Pallone d’Oro, ma soffermandomi sulla passata stagione non ho mai visto un difensore giocare bene come Van Dijk. Sarebbe stato più giusto se avesse vinto lui”, ha chiuso Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool