Klopp: “Titolo al Liverpool? Andrò ad Anfield solo quando sarà tutto deciso”

L’ex tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato della stagione die Reds, parlando anche del suo ritorno ad Anfield: “Il mio piano è di essere presente nell’ultimo match a Liverpool, ma naturalmente non sul bus. Celebrerò con le persone che allora erano con me sul bus”, la dichiarazione ripresa da Liverpool Echo.

Alla domanda se avesse intenzione di vedere una partita della sua ex squadra allo stadio prima, Klopp ha risposto: “A dire il vero, non voglio esserci prima. Sono un po’ superstizioso. Se vado per la prima volta allo stadio e perdono… oh, dannazione! Quindi andrò solo quando tutto sarà deciso“.

Foto: Instagram Liverpool